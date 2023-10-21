В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток
Полиция Екатеринбурга разыскивает 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Ребенок ушел из школы в районе Пионерский (когда именно, не уточняется), сейчас его местонахождение неизвестно. По данным полиции, подросток уходил из дома и раньше.
Приметы пропавшего: рост 160 см, темные волосы, карие глаза, худощавое телосложение. Когда уходил из дома, надел синюю куртку с бело-красными полосками на рукавах и шее, темно-коричневые брюки и кроссовки черно-серого цвета. Также подросток носит очки с диоптриями.
Всех, кто располагает сведениями о пропавшем, ведомство попросило позвонить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (343) 356-42-03, 261-14-00. Также сообщить информацию можно по телефону 02 (102 для мобильных).
Как сообщает портал Ura.ru, подростка разыскивают с 20 октября. Сначала родители пытались найти мальчика самостоятельно, но позднее обратились в полицию, пишет E1.ru.
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