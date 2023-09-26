В Хакасии пятеро подростков пропали в тайге

Пятеро подростков из деревни Нижний Матур в Хакасии пропали в тайге, сообщило МЧС в телеграм-канале.

«Пятеро жителей деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами. Домой не вернулись», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пропавшие не выходят на связь более 10 часов. Родственники не смогли найти детей самостоятельно, поэтому обратили в МЧС.

«Из Абакана выдвинулись 4 спасателя Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. <...> К выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Республике Хакасия», — уточнили в ведомстве.

К поискам привлекли 39 человек и пять единиц техники. Подростков будут искать как с земли, так и с воздуха, уточнили в ведомстве.

В конце июня в Амурской области нашли 12-летнего мальчика, который потерялся в тайге. Ребенок отправился на охоту вместе с отцом, однако в районе реки Малый Урил мальчик отошел в лес и пропал. В поисках задействовали 68 человек и 18 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.