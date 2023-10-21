Три человека пострадали при столкновении шести легковушек в Москве
Шесть автомобилей столкнулись на Марксистской улице в центре Москвы, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, авария произошла около 11:05 мск около дома № 24. Движение в сторону центра перекрыли, его временно сделали реверсивным.
Как сообщил столичный департамент транспорта, движение на участке затруднено: заняты три полосы дороги в сторону центра и две полосы из трех в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК). Ведомство рекомендовало водителям выбирать альтернативные маршруты.
На фотографии, которую показал дептранс, видно, что одна из машин получила серьезные повреждения: переднюю часть автомобиля смяло, вокруг него лежат обломки.
В ночь на 21 октября шесть легковых машин и грузовик столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Московской области неподалеку от Люберец. По информации регионального управления МВД, пострадал один человек. Очевидец рассказал РЕН ТВ, что автомобиль Lada Vesta выехал на встречную полосу и снес колесо грузовику. В результате большегруз потерял управление.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности