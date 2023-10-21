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Общество ,  
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Три человека пострадали при столкновении шести легковушек в Москве

В центре Москвы столкнулись шесть легковых машин, три человека пострадали
Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

Шесть автомобилей столкнулись на Марксистской улице в центре Москвы, в результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, авария произошла около 11:05 мск около дома № 24. Движение в сторону центра перекрыли, его временно сделали реверсивным.

Как сообщил столичный департамент транспорта, движение на участке затруднено: заняты три полосы дороги в сторону центра и две полосы из трех в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК). Ведомство рекомендовало водителям выбирать альтернативные маршруты.

На фотографии, которую показал дептранс, видно, что одна из машин получила серьезные повреждения: переднюю часть автомобиля смяло, вокруг него лежат обломки.

В ночь на 21 октября шесть легковых машин и грузовик столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Московской области неподалеку от Люберец. По информации регионального управления МВД, пострадал один человек. Очевидец рассказал РЕН ТВ, что автомобиль Lada Vesta выехал на встречную полосу и снес колесо грузовику. В результате большегруз потерял управление.

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