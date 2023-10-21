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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Politico узнало о планах Лондона повысить уровень террористической угрозы

Politico: Британия обсуждает повышение уровня террористической угрозы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Руководство британской разведки MI5 может ввести пятый — максимальный— уровень террористической угрозы из-за войны Израиля и ХАМАС, сообщает газета Politico со ссылкой источники, знакомые с ситуацией. Сейчас в стране действует третий — существенный — уровень угрозы, который означает, что нападение вероятно.

«Очевидно, существует вероятность, что события на Ближнем Востоке либо создадут большую угрозу для Великобритании, либо изменят ее форму, сделав мишенью», — заявил ранее глава MI5 Кен Маккаллум.

Собеседники газеты рассказали, что окончательное решение не принято. «Уровень может остаться прежним или будет повышен до четвертого — тяжелого», — говорится в публикации.

При повышении уровня террористической угрозы буду повышены меры безопасности: досмотр в аэропортах станет более тщательным, граждан попросят сохранять бдительность и сообщать о подозрительной деятельности.

В Брюсселе 16 октября повысили уровень террористической опасности до четвертого — максимального — уровня, в остальной части страны его повысили до третьего — вероятного. Это произошло на фоне стрельбы перед началом футбольного матча чемпионата Европы — 2024 между командами Бельгии и Швеции, в результате которого погибли два болельщика шведской сборной.

Преступник заявил, что является членом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщило Sudinfo La Capitale. По данным издания, нападавший оставил пост в соцсетях, где признался в убийстве шведов «ради мести за мусульман».

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Теги
Великобритания палестино-израильский конфликт терроризм
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