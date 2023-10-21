 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с гибелью сына

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью его сына

Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту, основателю групп «Парк Горького» и «Цветы» Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна, сообщила ТАСС пресс-служба Центра Стаса Намина.

«Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», — говорится в сообщении. Слова соболезнования прислали и другие известные деятели кино, в их числе американский режиссер Джим Браун, рассказали в Центре.

Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за границей. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро, пояснила пресс-служба.

Сына и тещу Намина нашли убитыми 19 октября 2023 года в деревне Крюково городского округа Истра в Подмосковье. В убийстве сознался 39-летний пасынок музыканта Роман Новиков. По его словам, между ним и бабушкой произошла «небольшая ссора-перепалка», после которой он нанес ей несколько ударов ножом. Новиков «был шокирован» и хотел рассказать брату, что сделал, однако в итоге выхватил нож и нанес удар.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет. Намина арестовали до 18 декабря 2023 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
соболезнования Стас Намин Роберт Де Ниро
Материалы по теме
Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве пасынка Стаса Намина
Общество
Суд в Истре получил ходатайство об аресте пасынка Стаса Намина
Общество
Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в двойном убийстве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Во Франции виноделы уничтожили несколько грузовиков испанских вин. Видео Бизнес, 01:20
ЦАХАЛ показал оружие, оставленное ХАМАС при нападении на Израиль Политика, 01:16
Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с гибелью сына Общество, 01:08
Bloomberg узнал о планах ЕС начать консультации по новому пакету санкций Политика, 01:04
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 00:33
Бывший премьер Израиля оценил сроки наземной операции в Газе Политика, 00:32
В Кривом Роге прогремели взрывы Политика, 00:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
США и ЕС допустили передачу Киеву доходов компаний от активов России Политика, 00:06
Выстрел в ногу: почему американские санкции почти никогда не работают Pro, 00:00
На Тайване катер с 34 людьми на борту попал под обстрел во время учений Общество, 20 окт, 23:59
Осенний разговорник автомобилиста. Карточки РБК и Ингосстрах, 20 окт, 23:45
Байден в разговоре с Нетаньяху призвал Израиль соблюдать «законы войны» Политика, 20 окт, 23:43
Bloomberg узнал о давлении США и ЕС на Израиль с целью отсрочки операции Политика, 20 окт, 23:16
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 20 окт, 23:15