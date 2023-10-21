Роберт Де Ниро выразил соболезнования Намину в связи с гибелью сына

Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью его сына

Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования рок-музыканту, основателю групп «Парк Горького» и «Цветы» Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна, сообщила ТАСС пресс-служба Центра Стаса Намина.

«Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда», — говорится в сообщении. Слова соболезнования прислали и другие известные деятели кино, в их числе американский режиссер Джим Браун, рассказали в Центре.

Микоян занимался живописью и участвовал в крупных выставках в России и за границей. Он закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, проходил практику в компании «Требеко» у Де Ниро, пояснила пресс-служба.

Сына и тещу Намина нашли убитыми 19 октября 2023 года в деревне Крюково городского округа Истра в Подмосковье. В убийстве сознался 39-летний пасынок музыканта Роман Новиков. По его словам, между ним и бабушкой произошла «небольшая ссора-перепалка», после которой он нанес ей несколько ударов ножом. Новиков «был шокирован» и хотел рассказать брату, что сделал, однако в итоге выхватил нож и нанес удар.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет. Намина арестовали до 18 декабря 2023 года.