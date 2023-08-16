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Пилот ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу близ корабля береговой охраны

Пилот ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу весом 900 кг у судна береговой охраны

Пилот истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня по ошибке сбросил авиабомбу рядом с кораблем береговой охраны острова. Об этом сообщил начальник штаба ВВС республики генерал-лейтенант Цао Цзиньпин, передает Focus Taiwan.

Инцидент произошел днем 9 августа, уточнил генерал. Самолет, по его словам, выполнял учебный полет со стрельбами и не попал в заданную цель. Борт сбросил авиабомбу MK-84 весом 2000 фунтов (около 907 кг) на расстоянии нескольких морских миль от судна. Боеприпас упал в воду недалеко от военной базы Цзюпэн к югу от острова.

Судно береговой охраны получило ущерб, когда его достигла ударная волна. При этом о пострадавших не сообщалось. Однако Taipei Times со ссылкой на сообщения сотрудников службы береговой охраны в социальных сетях пишет, что несколько членов экипажа, находившихся в тот день на судне, обратились за медицинской помощью.

Военно-воздушные силы принесли извинения береговой охране Тайваня за инцидент, а также пообещали, что допустивший ошибку пилот будет наказал, отметил Цао Цзиньпин.

15 августа, почти через неделю после инцидента, в округе Пиндун, где он произошел, взорвалась ракета. Взрыв также произошел во время учений. Цао Цзиньпинь уточнил, что это ракета американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, она взорвалась прежде, чем поразила цель. О пострадавших Цао не сообщал.

Теги
Тайвань пилот ошибка бомба F-16
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