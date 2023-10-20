Лукашенко словами «болтаете и врете» охарактеризовал работу Академии наук

Александр Лукашенко (справа) (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Национальную академию наук за то, что ее разработки не используются в экономике, и потребовал проверить деятельность ученых. Такое поручение он дал на совещании по вопросу совершенствования системы планирования стратегических проектов.

«Надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится. Я знаю почему: болтаете, врете, а делать не хотите. До производства доходят не все новые разработки», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

По словам президента, в руководстве Академии наук ему докладывали, что белорусские ученые «сегодня делают все» — от беспилотников до изделий из сухого молока. «Посмотрим, так ли это», — сказал Лукашенко, потребовав зимой проверить деятельность академии.

Президент отметил, что крупных и прорывных проектов в стране создано немного. Он призвал не «хвастаться» строительством Белорусской атомной станции и созданием «Белорусской национальной биотехнологической корпорации», поскольку эти проекты начали реализовывать только по его требованию.

«Ну а где рожденные в недрах дикого труда и работы Академии наук проекты?» — возмутился президент.