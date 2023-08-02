Премьер Италии подала в суд на солиста группы Placebo

Премьер Италии Джорджа Мелони подала в суд на солиста группы Placebo за оскорбления

Брайан Молко (Фото: Iolanda Pompilio / Tsck / Global Look Press)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на солиста музыкальной группы Placebo Брайана Молко, который назвал ее «фашисткой, расисткой и нацисткой» на концерте в начале июля. Об этом сообщила La Stampa.

Рокер оскорбил премьера Италии во время концерта в Турине. Брайан Молко выступил со сцены с несколькими обращениями, в том числе с призывом о защите прав небинарных персон и трансгендеров.

Прокуратура начала 17 июля расследование по статье об «оскорблении учреждений», включая правительство, парламент, суды и армию. Максимальный штраф за «клевету на республику» составляет €5 тыс.

Джорджа Мелони — первая женщина, которая стала премьер-министром в Италии. Она представляет консервативную часть политического спектра, в 2019 Мелони выступала против однополых браков и поддерживала традиционные семейные ценности.