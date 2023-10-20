Германия передала Украине новый пакет военной помощи с установками Gepard

Зенитная самоходная установка Gepard (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли три зенитные самоходные установки Gepard и 20 беспилотников Vector. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Помимо Gepard и Vector, в пакет включили:

три тягача HX81 и три прицепа к ним,

один мостоукладчик Biber,

3872 дымовых боеприпаса 155-мм,

13 машин для охраны границы,

20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.

В правительстве Германии отметили, что власти страны выделили €5,4 млрд на оказание военной помощи Украине в 2023 году. На поддержку Киева в следующие годы в Берлине выделили €10,5 млрд.

Германия поставляет вооружение Украине с начала российской военной операции. В пакеты военной помощи входили бронированные боевые машины, в том числе танки Leopard, системы ПВО, артиллерийские орудия, беспилотники, запчасти, боеприпасы, патроны и различное снаряжение.

Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки вооружения Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.