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Военная операция на Украине ,  
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи с установками Gepard

Германия передала Украине пакет военной помощи с ЗСУ Gepard и дронами Vector
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Военная операция на Украине
Зенитная&nbsp;самоходная&nbsp;установка&nbsp;Gepard
Зенитная самоходная установка Gepard (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли три зенитные самоходные установки Gepard и 20 беспилотников Vector. Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Помимо Gepard и Vector, в пакет включили:

  • три тягача HX81 и три прицепа к ним,
  • один мостоукладчик Biber,
  • 3872 дымовых боеприпаса 155-мм,
  • 13 машин для охраны границы,
  • 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.

В правительстве Германии отметили, что власти страны выделили €5,4 млрд на оказание военной помощи Украине в 2023 году. На поддержку Киева в следующие годы в Берлине выделили €10,5 млрд.

Германия поставляет вооружение Украине с начала российской военной операции. В пакеты военной помощи входили бронированные боевые машины, в том числе танки Leopard, системы ПВО, артиллерийские орудия, беспилотники, запчасти, боеприпасы, патроны и различное снаряжение.

Россия неоднократно критиковала Запад за военную помощь Украине. В Кремле считают, что поставки вооружения Киеву приводят лишь к затягиванию конфликта, но не способны изменить ход боевых действий.

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Теги
Германия военная помощь беспилотники зенитные орудия
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