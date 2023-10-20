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Технологии и медиа ,  
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Суд в Краснодаре прекратил регистрацию издания «Свободные медиа»

Краснодарский суд прекратил действие регистрации издания «Свободные медиа»
Фото: РБК
Фото: РБК

Советский районный суд Краснодара по иску Роскомнадзора прекратил действие регистрации СМИ «Свободных медиа». Об этом сообщило само издание.

В исковом заявлении Роскомнадзор указал, что сайт «Свободных медиа» заблокирован с марта 2022 года, поэтому издание, как считает регулятор, более года не выходит в свет. В издании возразили, что, несмотря на блокировку, редакция не прекратила выпускать статьи. Кроме того, «Свободные медиа» все еще доступны в социальных сетях.

«Мы пока не получили письменное решение суда и знаем только то, что иск Роскомнадзора полностью удовлетворен», — рассказал главный редактор «Свободных медиа» Марк Небесный. По его словам, редакция собирается оспорить решение суда. В случае, если регистрацию СМИ все же прекратят, издание продолжит работу без нее как информационный сайт, заверил Небесный.

«Свободные медиа» — проект, который рассказывает о событиях в Краснодарском крае. Роскомнадзор заблокировал издание в конце марта 2022 года. Причиной стала публикация недостоверной информации о российской военной операции на Украине. В начале июня регулятор уведомил издание о намерении прекратить его регистрацию СМИ.

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