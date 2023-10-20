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В Бишкеке загорелся единственный в Киргизии русский драматический театр

В Бишкеке загорелся Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова

В Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова в центре Бишкека произошел пожар, сообщает «Вечерний Бишкек» со ссылкой на пресс-службу МЧС Киргизии.

По данным портала Vesti.kg, возгорание началось на седьмом этаже в костюмерной театра. Причиной пожара могло быть замыкание проводки, пишет издание. О возгорании в костюмерной сообщает и Sputnik.

На кадрах, которые показало агентство, видно, что из окон здания идет дым и что на месте работают пожарные.

Огонь тушат четыре пожарных расчета, уточнили в пресс-службе МЧС.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — единственный русский театр в Киргизии. Здание театра расположено в дубовом парке в центре Бишкека по адресу: улица Касыма Тыныстанова, дом 122.

Здание драматического театра, в котором произошел пожар, построено по проекту архитектора Александра Альбанского в 1972 году.

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Теги
Пожар Бишкек Киргизия театр
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