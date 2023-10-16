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Вильфанд спрогнозировал ночные заморозки в Москве с 18 октября

Вильфанд: с 18 октября в Москву придут ночные заморозки до минус 1 градуса

Ночные заморозки до минус 1 градуса прогнозируются в Москве со среды и до конца недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Со среды и до конца недели ночная температура опустится уже до минус 1 — плюс 4 градусов», — сказал он.

При этом похолодание будет происходить и в дневное время. В понедельник температура воздуха составит плюс 7-9 градусов, во вторник 5-7 градусов, в среду 7-8 градусов.

Давление в течение недели будет ниже нормы. Погода будет облачной, временами небольшие дожди. По словам Вильфанда, будет «типичная осенняя погода с очень редким солнцем».

Центр погоды «Фобос» прогнозировал в октябре «крайне неустойчивую» и переменчивую погоду в Москве. По данным метеоцентра, выпадет больше осадков, чем в сентябре, который побил «141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей». Синоптики также не исключали снег в последние дни первой декады месяца.

Теги
Погода Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва осень октябрь
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