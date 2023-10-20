В Израиле утвердили правила, позволяющие закрыть бюро Al Jazeera

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Правительство Израиля утвердило правила, позволяющие закрывать телеканалы, деятельность которых наносит ущерб безопасности государства. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на заявление Минкомсвязи Израиля.

Правила позволят властям прекращать деятельность иностранных телерадиокомпаний в военное время, если она наносит ущерб безопасности страны. Также у вещателей смогут конфисковывать оборудование, а у журналистов — отзывать аккредитацию.

«Передачи и репортажи Al Jazeera представляют собой подстрекательство против Израиля, служат ХАМАС-ДАИШ (ДАИШ — ИГИЛ, или «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация. — РБК) и террористическим организациям в пропаганде и поощрении насилия против Израиля», — заявил министр связи Шломо Кари, комментируя деятельность местного бюро телеканала Al Jazeera.

Министр внес в правительство предложение о закрытии подразделения Al Jazeera в стране, ожидается, что оно будет одобрено на следующем правительственном заседании, пишет Ynet.

Al Jazeera — международная телекомпания со штаб-квартирой в Катаре. В этой же стране находятся политические лидеры ХАМАС.

Одна из претензий к работе телеканала появилась у властей Израиля после публикации 11 октября видео, на котором, как утверждалось, боевики ХАМАС по гуманитарным соображениям освободили несколько заложников. Израильские СМИ сообщили, что это видео было записано ранее.

«Al Jazeera пытается изменить общественное мнение о ХАМАС, чтобы минимизировать ущерб», — заявили после появления видео в израильской армии.

Как сообщил Kan News, разведка Израиля «Моссад» также поддержала закрытие бюро Al Jazeera в стране. Одной из причин ведомство назвало раскрытие журналистами телеканала данных о дислокации израильских военных. Также решение поддержали Совет национальной безопасности, МИД страны, глава Минобороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви.