 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В Израиле утвердили правила, позволяющие закрыть бюро Al Jazeera

В Израиле одобрили правила, позволяющие закрыть бюро телеканала Al Jazeera
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Wathiq Khuzaie / Getty Images
Фото: Wathiq Khuzaie / Getty Images

Правительство Израиля утвердило правила, позволяющие закрывать телеканалы, деятельность которых наносит ущерб безопасности государства. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на заявление Минкомсвязи Израиля.

Правила позволят властям прекращать деятельность иностранных телерадиокомпаний в военное время, если она наносит ущерб безопасности страны. Также у вещателей смогут конфисковывать оборудование, а у журналистов — отзывать аккредитацию.

«Передачи и репортажи Al Jazeera представляют собой подстрекательство против Израиля, служат ХАМАС-ДАИШ (ДАИШ — ИГИЛ, или «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация. — РБК) и террористическим организациям в пропаганде и поощрении насилия против Израиля», — заявил министр связи Шломо Кари, комментируя деятельность местного бюро телеканала Al Jazeera.

Министр внес в правительство предложение о закрытии подразделения Al Jazeera в стране, ожидается, что оно будет одобрено на следующем правительственном заседании, пишет Ynet.

Al Jazeera — международная телекомпания со штаб-квартирой в Катаре. В этой же стране находятся политические лидеры ХАМАС.

Одна из претензий к работе телеканала появилась у властей Израиля после публикации 11 октября видео, на котором, как утверждалось, боевики ХАМАС по гуманитарным соображениям освободили несколько заложников. Израильские СМИ сообщили, что это видео было записано ранее.

Читайте на РБК Pro
Легендарный Birkenstock провалился на IPO: что это значит
«Убейте в себе Овцу»: как достичь своего даже в самых сложных переговорах
«Все мы станем симбионтами»: Илон Маск — о будущем человека и нейросетей
Из-за переписок в мессенджере возникает много проблем. 7 самых неприятных

«Al Jazeera пытается изменить общественное мнение о ХАМАС, чтобы минимизировать ущерб», — заявили после появления видео в израильской армии.

Как сообщил Kan News, разведка Израиля «Моссад» также поддержала закрытие бюро Al Jazeera в стране. Одной из причин ведомство назвало раскрытие журналистами телеканала данных о дислокации израильских военных. Также решение поддержали Совет национальной безопасности, МИД страны, глава Минобороны Йоав Галант и начальник Генштаба армии Херци Халеви.

Теги
Израиль ХАМАС Al Jazeera
Материалы по теме
Байден решил выделить Израилю в четыре раза меньше помощи, чем Украине
Политика
ХАМАС заявил об обстреле израильского Сдерота
Политика
Израильская разведка поддержала закрытие бюро Al Jazeera
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 19 окт, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 19 окт, 18:00
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 13:02
«Вечный» главбух и обман ради KPI: какие язвы вскрывает рост бизнеса Pro, 12:56
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 12:54
В Бишкеке загорелся единственный в Киргизии русский драматический театр Общество, 12:52
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 12:51
SEC отозвала иск против руководителей Ripple Labs Крипто, 12:48
Рекордсмен Чимаев подписал новый долгосрочный контракт с UFC Спорт, 12:47
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
На низкоуглеродной диете: бизнес поделился рецептами устойчивого развития Новая экономика, 12:44
Объем реструктуризаций кредитов бизнесу удвоился на фоне роста ставки ЦБ Финансы, 12:42
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 12:39
Гаубица «Коалиция-СВ» с дальностью стрельбы до 80 км прошла испытания Политика, 12:38
Риелторы назвали новостройки бизнес-класса — лидеры по продажам в Москве Недвижимость, 12:36
МОК ответил на слова Путина об этнической дискриминации россиян Спорт, 12:31
Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Балашихе Общество, 12:24