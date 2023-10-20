ХАМАС заявил об обстреле израильского Сдерота

Фото: Amir Cohen / Reuters

«Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — боевое крыло палестинского исламистского движения ХАМАС — обстреляло город Сдерот на юге Израиля. Об этом группировка сообщила в своем телеграм-канале.

«Бойцы «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляли ракетами <...> город Сдерот», — сообщили в формировании.

Корреспондент телеканала Al Jazeera передает, что в Сдероте, а также населенных пунктах вблизи границы сектора Газа звучали сирены воздушной тревоги. Израильская газета Yedioth Ahronoth уточняет, что тревогу объявили в деревне Ибим и кибуце Нир-Ам примерно в 2,5 км и 2 км от Сдерота соответственно.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) об обстреле Сдерота не сообщала.

Сдерот был в числе первых населенных пунктов, в которые 7 октября вторглись отряды ХАМАС. С тех пор город регулярно обстреливается. 13 октября Минобороны Израиля объявило эвакуацию местных жителей. Спустя два дня заместитель мэра Сдерота Элад Калими сообщил, что из города уехали две трети из примерно 30 тыс. жителей, около 10% населения остались дома по собственному желанию.