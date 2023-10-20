Сербия выдала России осужденного за поддельный диплом и махинации с льготами

Сербия выдала России осужденного за покупку диплома и махинации с льготой

В Россию из Сербии экстрадировали россиянина, осужденного за подделку документов и подготовку к мошенничеству при получении выплат, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

Мужчину по имени Дмитрий Святковский передали сотрудникам ФСИН и российского подразделения Интерпола в аэропорту Белграда. Следствие полагает, что в 2017 году тот купил в интернете поддельный диплом стоматолога, после чего попытался устроиться с ним в районную больницу Вологодской области.

Кроме того, по версии обвинения, осужденный собирался получить выплату по государственной программе «Земский доктор» на сумму 1 млн руб. Однако об этом узнала администрация больницы и Святковский не смог реализовать свой план, добавила Волк.

Программа «Земский доктор» распространяется на медицинских работников, приезжающих в сельские и отдаленные районы России. Она позволяет специалистам получить социальную выплату в размере от 1 млн до 2 млн руб. в зависимости от места работы. Деньги можно потратить на строительство дома, оплату ипотеки или покупку квартиры. После переезда участники программы должны проработать в сельской местности не менее пяти лет.

В 2018 году суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако тот нарушил режим и скрылся за границей. Святковского объявили в международный розыск, сказано в сообщении МВД. Условное наказание ему заменили реальным сроком.

В прошлом октябре россиянина задержали в Сербии, после чего Москва запросила о его экстрадиции.