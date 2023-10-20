 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сербия выдала России осужденного за покупку диплома и махинации с льготой

Сербия выдала России осужденного за поддельный диплом и махинации с льготами

В Россию из Сербии экстрадировали россиянина, осужденного за подделку документов и подготовку к мошенничеству при получении выплат, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

Мужчину по имени Дмитрий Святковский передали сотрудникам ФСИН и российского подразделения Интерпола в аэропорту Белграда. Следствие полагает, что в 2017 году тот купил в интернете поддельный диплом стоматолога, после чего попытался устроиться с ним в районную больницу Вологодской области.

Кроме того, по версии обвинения, осужденный собирался получить выплату по государственной программе «Земский доктор» на сумму 1 млн руб. Однако об этом узнала администрация больницы и Святковский не смог реализовать свой план, добавила Волк.

Программа «Земский доктор» распространяется на медицинских работников, приезжающих в сельские и отдаленные районы России. Она позволяет специалистам получить социальную выплату в размере от 1 млн до 2 млн руб. в зависимости от места работы. Деньги можно потратить на строительство дома, оплату ипотеки или покупку квартиры. После переезда участники программы должны проработать в сельской местности не менее пяти лет.

В 2018 году суд приговорил мужчину к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Однако тот нарушил режим и скрылся за границей. Святковского объявили в международный розыск, сказано в сообщении МВД. Условное наказание ему заменили реальным сроком.

В прошлом октябре россиянина задержали в Сербии, после чего Москва запросила о его экстрадиции.

Читайте на РБК Pro
ФАС не дремлет: как избежать обвинений в необоснованном росте цен
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»
Топ-7 стран для переезда за границу по учебной визе
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
Теги
Сербия экстрадиция
Материалы по теме
В Иркутской области по подозрению в мошенничестве задержали мэра Тулуна
Политика
ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества с «ремонтом» смартфона
Финансы
Строителя главной мечети Крыма задержали по делу о мошенничестве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 19 окт, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 19 окт, 18:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:24
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:24
Сербия выдала России осужденного за покупку диплома и махинации с льготой Общество, 08:06
Дом для успешных: как студенту оказаться в кругу бизнесменов и визионеров РБК и Ahead, 08:01
Хуснуллин поручил ужесточить требования к детским креслам Общество, 07:57
«Коммерсантъ» узнал о деле против бывшего топ-менеджера АФК «Система» Общество, 07:36
Тренер «Спартака» собрался допустить к матчу РПЛ наказанного футболиста Спорт, 07:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 07:30
Банки резко увеличили долю отказов клиентам по потребкредитам Финансы, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Выстрел в ногу: почему американские санкции почти никогда не работают Pro, 06:59
Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ после планов Рады запретить ее Политика, 06:50
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 06:33
Минэк счел нереализуемой идею о «российской полке» на маркетплейсах Бизнес, 06:30