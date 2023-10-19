 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Власти Узбекистана предложили открыть в России школы для детей мигрантов

Узбекистан предложил России открыть школу для детей мигрантов за счет диаспоры
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

Узбекистан попросил власти России оказать содействие в открытии частных детских садов и школ за счет диаспоры, сообщил советник президента Узбекистана и заведующий департаментом администрации лидера страны Кахрамон Куранбаев на встрече с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

«Просим рассмотреть вопрос об открытии дошкольных учреждений и частных школ за счет средств [узбекистанских] соотечественников по программам обучения, соответствующим российскому законодательству», — сказал Куранбаев (цитата по ТАСС).

Советник президента Узбекистана также попросил рассмотреть на законодательном уровне вопрос об упрощении миграционных процедур для молодых граждан его страны, приезжающих в Россию. По словам Куранбаева, в Узбекистане считают целесообразным «изучение российского опыта для развития среднего профессионального образования и внедрения его в Узбекистане».

Согласно переписи населения России за 2021 год, в стране проживают 323 278 уроженцев Узбекистана.

В сентябре премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил, что власти республики «с благодарностью» приняли предложение по строительству школы с обучением на русском языке. Он отметил, что в стране порядка 10 тыс. общеобразовательных школ, в 10% из них ведется преподавание на русском языке.

Теги
Узбекистан Россия школьники детские сады
Материалы по теме
В Казахстане назвали объемы транзита газа из России в Узбекистан
Экономика
Путин прокатил президента Узбекистана на внедорожнике Aurus
Политика
Крупнейшие сервисы Узбекистана приостановили перевод средств из России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 18:00
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 21:40
В Финляндии завершили осмотр поврежденного газопровода Balticconnector Политика, 21:30
Минторг Казахстана объяснил запрет на экспорт ряда товаров в Россию Политика, 21:28
Сын Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом отца Спорт, 21:28
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 21:25
ПСБ открыл новое банковское отделение в Новой Каховке Пресс-релиз, 21:16
Глава СК предложил лишать мигрантов гражданства за уклонение от службы Политика, 21:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ЦАХАЛ сообщила о почти 30 детях в заложниках у боевиков ХАМАС Политика, 21:13
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 21:02
ABC сообщил о «зеленом свете» для ЦАХАЛ на операцию в секторе Газа Политика, 20:58
Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу Спорт, 20:55
Власти Узбекистана предложили открыть в России школы для детей мигрантов Общество, 20:47
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 20:38
Требование о продаже валюты затронуло иностранные «дочки» экспортеров Экономика, 20:37