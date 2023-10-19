Власти Узбекистана предложили открыть в России школы для детей мигрантов

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Узбекистан попросил власти России оказать содействие в открытии частных детских садов и школ за счет диаспоры, сообщил советник президента Узбекистана и заведующий департаментом администрации лидера страны Кахрамон Куранбаев на встрече с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

«Просим рассмотреть вопрос об открытии дошкольных учреждений и частных школ за счет средств [узбекистанских] соотечественников по программам обучения, соответствующим российскому законодательству», — сказал Куранбаев (цитата по ТАСС).

Советник президента Узбекистана также попросил рассмотреть на законодательном уровне вопрос об упрощении миграционных процедур для молодых граждан его страны, приезжающих в Россию. По словам Куранбаева, в Узбекистане считают целесообразным «изучение российского опыта для развития среднего профессионального образования и внедрения его в Узбекистане».

Согласно переписи населения России за 2021 год, в стране проживают 323 278 уроженцев Узбекистана.

В сентябре премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил, что власти республики «с благодарностью» приняли предложение по строительству школы с обучением на русском языке. Он отметил, что в стране порядка 10 тыс. общеобразовательных школ, в 10% из них ведется преподавание на русском языке.