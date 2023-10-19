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Военная операция на Украине ,  
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В зоне военной операции на Украине погиб казак Бабай

Рогов: в зоне военной операции погиб казак Бабай
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Можаев (Бабай), (третий справа)
Александр Можаев (Бабай), (третий справа) (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Казак Бабай, который участвовал в боевых действиях на Донбассе в 2014 году на стороне ДНР, погиб в зоне военной операции на Украине, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На Запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев с позывным Бабай, ставший широко известным в 2014 году во время боев за Славянск», — написал он в своем телеграм-канале.

Информацию о гибели подтвердили также в казачьем добровольческом отряде «Кубань» (БАРС-11), сообщило «Ъ-Кубань».

Можаев родился в 1977 году в Краснодарском крае. Срочную службу проходил в войсках противовоздушной обороны.

В 2014 году он уехал в Крым после присоединения полуострова к России, затем добровольцем в ДНР.

Теги
Запорожская область Украина ВСУ казак
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