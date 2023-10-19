Альфа-банк: сообщения об утечке данных миллионов клиентов — это фейк

Альфа-банк назвал фейком информацию об утечке данных миллионов клиентов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Утверждения об утечке данных клиентов Альфа-банка — это фейк, заявили РБК в пресс-службе кредитной организации, комментируя сообщения, распространившиеся в телеграм-каналах.

В службе клиентской поддержки также сказали РБК, что информация об утечке не соответствует действительности. «Данные клиентов находятся под защитой», — подчеркнули в службе.

Ранее телеграм-каналы MarketOverview и BlackAudit сообщили, что украинские хакеры из группировок KibOrg и NLB взломали клиентскую базу Альфа-банка. По данным MarketOverview, злоумышленники получили данные 30 млн клиентов банка. BlackAudit пишет о персональной информации 22 млн клиентов.

Хакеры, как утверждают телеграм-каналы, получили ФИО, дату рождения, номер счета, телефон и другую персональную информацию клиентов Альфа-банка. В качестве подтверждения взлома они выложили в открытый доступ базу данных 44 тыс. людей.