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Финансы ,  
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Альфа-банк назвал фейком информацию об утечке данных миллионов клиентов

Альфа-банк: сообщения об утечке данных миллионов клиентов — это фейк
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Утверждения об утечке данных клиентов Альфа-банка — это фейк, заявили РБК в пресс-службе кредитной организации, комментируя сообщения, распространившиеся в телеграм-каналах.

В службе клиентской поддержки также сказали РБК, что информация об утечке не соответствует действительности. «Данные клиентов находятся под защитой», — подчеркнули в службе.

Ранее телеграм-каналы MarketOverview и BlackAudit сообщили, что украинские хакеры из группировок KibOrg и NLB взломали клиентскую базу Альфа-банка. По данным MarketOverview, злоумышленники получили данные 30 млн клиентов банка. BlackAudit пишет о персональной информации 22 млн клиентов.

Хакеры, как утверждают телеграм-каналы, получили ФИО, дату рождения, номер счета, телефон и другую персональную информацию клиентов Альфа-банка. В качестве подтверждения взлома они выложили в открытый доступ базу данных 44 тыс. людей.

Теги
Альфа-Банк утечка данных персональные данные
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