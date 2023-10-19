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Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов МТС Банка
Роскомнадзор подтвердил утечку данных почти 1 млн клиентов МТС Банка
Роскомнадзор провел проверку после появления сообщений о возможной утечке персональных данных почти 1 млн клиентов МТС Банка, и расследование подтвердило ее, сообщили «Ведомостям» в надзорном ведомстве.
Роскомнадзор «составил административный протокол о нарушении законодательства о защите персональных данных, он будет передан в суд», сказал изданию представитель службы.
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