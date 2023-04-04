ФСБ пресекла в Подмосковье нелегальную трансляцию «Радио свобода»

Мужчина сделал радиопередатчик и организовал в Люберцах периодическое вещание радиостанции. Его уже оштрафовали по статье КоАП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о дискредитации

Video

Сотрудники ФСБ, полиция и Роскомнадзор пресекли деятельность жителя Люберец, который нелегально организовал ретрансляцию «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом). Об этом РБК сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и области.

«Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в г. Люберцы Московской области периодическое радиовещание контента «Радио Свобода», доступ к которому ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры», — сказали в пресс-службе.

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу привлекло мужчину к административной ответственности, признав его виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 13. 4. КоАП России (нарушение требований к использованию радиочастот). По этим частям статьи гражданам грозит штраф до 1,5 тыс. руб. с конфискацией устройств.

При этом рассматривается вопрос и о возбуждении против мужчины уголовного дела за распространение фейков о вооруженных силах.

Минюст внес международную корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в список иноагентов в феврале 2017 года. После этого корпорация создала российское юрлицо, но эту компанию также признали иноагентом.

В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Радио Свобода» из-за «размещения на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию относительно сущности специальной военной операции». Тогда же «Радио Свобода» объявило о временной приостановке работы в России, после того как Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ФНС с требованием признать банкротом. Радио также заявило, что полиция усилила давление на его журналистов.