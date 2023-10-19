Активисты в ООН отвернулись от посла США во время речи о правах человека

Активисты в ООН отвернулись от посла США во время ее выступления

Десятки американских активистов в знак протеста отвернулись от американского посла Мишель Тейлор во время ее выступления на заседании Комитета по правам человека в ООН. Об этом сообщает AP.

Активисты, которые отстаивают права женщин, а также ЛГБТ и коренных народов США встали со своих мест и отвернулись, когда Тейлор заявила, что американские власти «подают пример» решения проблем в области прав человека. Она назвала приверженность страны Международному пакту о гражданских и политических правах «моральным императивом в сердце нашей демократии». Активисты выразили протест, поскольку считают недостаточными ответы правительства США на проблемы в области прав человека, пишет AP.

На заседании Комитета по правам человека в офисе ООН в Женеве страны, подписавшие Международный пакт о гражданских и политических правах, отчитывались, как они выполняют свои обязательства. По словам директора программы по правам человека в Американском союзе гражданских свобод Джамиля Даквара, делегация США часто давала «бессмысленные ответы» на вопросы комитета. «Казалось, что ответы, генерируемые искусственным интеллектом, были бы более качественными», — отметил он.

Исполнительный директор общественной группы «Альянс Сан-Диего» Андреа Герреро добавила, что выступление США в ООН «глубоко разочаровывает». «По этой причине <...> мы протестовали», — сказала она.