Посольство обвинило США в лицемерии за доклад о правах человека в России

Посольство России в США, Вашингтон (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия отвергает обвинения в нарушении прав человека, приведенные в докладе Госдепартамента США. Об этом заявило посольство в Вашингтоне.

«Категорически отвергаем обвинения в адрес нашей страны. Считаем их надуманными и оторванными от реальности», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

В посольстве назвали публикацию доклада о правах человека в канун 20-й годовщины вторжения США в Ирак «циничной и лицемерной». «К слову, в упомянутом в докладе раздела, посвященного США, мы не обнаружили», — добавили там.

Военная операция США в Ираке началась 20 марта 2003 года. США и их союзники вторглись в страну, чтобы свергнуть правительство Саддама Хусейна. Тогдашний американский президент Джордж Буш-младший позже признал ошибочными данные ЦРУ, что в Ираке было оружие массового поражения, и взял на себя ответственность. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан называл вторжение незаконным.

Посольство призвало власти США «прекратить политизировать правозащитную тематику» и использовать ее в качестве повода для вмешательства во внутренние дела России.

Диппредставительство также осудило оценку «качества демократии» в России «по западным стандартам». Страна «последовательно идет демократическим путем», но выступает против «насаждения» «гендерно ориентированных подходов и ЛГБТ-тематики, а также нарколиберализма, культа потребительства и вседозволенности» в ущерб семейным ценностям, подчеркнули дипломаты. При этом свои взгляды она никому не навязывает, заметили в посольстве.

20 марта Госдеп опубликовал ежегодный доклад о ситуации по правам человека в мире. В разделе, который относится к России, говорится о нарушениях при проведении президентских выборов в 2018 году и парламентских в 2021-м, а также о нарушении прав человека со стороны сотрудников российских силовых структур и притеснении представителей ЛГБТ-сообщества.