Умер игравший в «Рокки» актер Берт Янг

Берт Янг (слева) и Сильвестр Сталлоне (Фото: Tim Schaffer / Reuters)

Скончался американский актер Берт Янг, известный по роли Поли Пеннино в серии фильмов «Рокки». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь.

Янг умер 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года. Причина смерти актера не называется.

«Берт Янг, ты был невероятным человеком и артистом, я и мир будем очень по тебе скучать», — написал актер Сильвестр Сталлоне в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Берт Янг родился 30 апреля 1940 года в нью-йоркском районе Куинс. Два года (с 1957 по 1959 год) он служил в морской пехоте, был профессиональным боксером. По его собственным подсчетам, он выиграл 32 из 34 поединков в Корпусе морской пехоты и все 14 своих профессиональных боев. Актерскому мастерству Янг обучался в Актерской студии в Манхэттене.

За свою карьеру он сыграл более 160 ролей в кино и телевизионных шоу. Актер наиболее известен по роли Поли Пеннино в шести фильмах франшизы «Рокки». За исполнение этой роли в первой части в 1977 году его номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

Янг также играл в фильмах «Китайский квартал» (1974), «Однажды в Америке» (1983), сериалах «Коломбо» и «Сопрано».