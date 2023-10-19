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Военная операция на Украине ,  
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«Известия» узнали о плане оснастить новейшие корветы ракетами «Калибр»

«Известия» узнали о плане Минобороны оснастить новейшие корветы «Калибрами»
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Военная операция на Украине

Российское Минобороны планирует оснастить корветы проекта 20380 типа «Стерегущий» крылатыми ракетами «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковыми «Оникс», передают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Решение принято на основе опыта военной спецоперации на Украине, сообщили изданию собеседники. Сейчас прорабатывается несколько вариантов размещения. Один из них предусматривает установку вместо ракетного комплекса Х-35 «Уран» в средней части корпуса корвета.

Также рассматривается возможность замены контейнеров зенитных ракет на универсальные УКСК-М (универсальный корабельный стрельбовый комплекс). Окончательное решение по этому поводу пока не принято, сказали изданию собеседники.

Конструкцию корветов, которые еще планируется построить, изменят под нововведение. Уже полученные ВМФ суда оснастят «Калибрами» после модернизации, пояснили источники.

«Калибр» — это высокоточная крылатая ракета большой дальности, которую используют для поражения как наземных целей, так и кораблей и подводных лодок. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км. Ракеты разрабатывает и производит конструкторское бюро «Новатор» в Екатеринбурге.

По состоянию на май 2023 года восемь корветов проекта 20380 несли службу в Военно-морском флоте России, еще четыре строились. В сентябре в состав ВМФ был принят корвет «Резкий».

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Теги
Минобороны корабли ВМФ «Калибр» крылатые ракеты
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