 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Ретейлеры предупредили о задержке поставок новой PlayStation в Россию

«Известия»: поставки новой PlayStation 5 Slim в Россию задержат до Нового года

Массовые поставки приставки PlayStation 5 Slim в Россию начнутся после новогодних каникул, хотя старт мировых продаж запланирован на ноябрь, сообщили «Известиям» участники рынка.

Продажи приставки в России, как и за рубежом, начнутся в ноябре. Однако первые партии консолей, которые завезут в страну, будут небольшими, поэтому их не хватит для всех желающих, предупредили ретейлеры.

Менеджер игрового направления в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин рассказал «Известиям», что ретейлер начнет продавать консоли в январе. В пресс-службе Ozon сообщили газете, что новая модель PlayStation поступит в продажу не ранее февраля. В Wildberries заявили, что продавать новинку на маркетплейсе начнут «одновременно с остальными участниками рынка».

О планах поставить в Россию консоли уже в ноябре сообщил только ретейлер restore:. В компании не уточнили, насколько большую партию планируется ввезти в страну.

Sony представила новую модель PlayStation в середине октября. Она будет на 30% меньше и на 18-24% легче оригинальной версии. Модель получит SSD-накопитель на 1 Тб и съемный дисковод. Компания сообщала, что намерена распродать все запасы предыдущей модели и оставить PlayStation 5 Slim единственной доступной версией приставки.

PlayStation 5 Slim будет иметь две версии — основную и Digital Edition. Рекомендованная цена для первой — $500 (49 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 октября), для второй — $450 (44 тыс. руб.).

Читайте на РБК Pro
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Как появление лекарств от ожирения повлияет на индустрию «вредной» еды

После начала российской спецоперации на Украине Sony прекратила поставки консолей PlayStation в Россию. Компания свернула продажу программного и аппаратного обеспечения и ограничила доступ к магазину приложений PlayStation Store для российских пользователей.

Теги
Новый Год PlayStation Sony игровые приставки параллельный импорт
Материалы по теме
Российские магазины запаслись PlayStation 5 в отсутствие поставок от Sony
Технологии и медиа
Sony Music объявила об окончательном уходе из России
Бизнес
К Sony подали иск на ₽280 млн из-за остановки работы PlayStation в России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Лавров заявил о выходе отношений России и КНДР на стратегический уровень Политика, 04:43
Роскомнадзор подтвердил утечку данных клиентов МТС Банка Финансы, 04:32
Newsweek узнал, что США сочли завышенным число погибших в больнице в Газе Политика, 04:24
Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне Политика, 03:56
«Известия» узнали о плане оснастить новейшие корветы ракетами «Калибр» Политика, 03:42
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 03:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ретейлеры предупредили о задержке поставок новой PlayStation в Россию Технологии и медиа, 03:21
NBS узнал, что Байден запросит у конгресса $60 млрд на помощь Украине Политика, 03:06
Полиция оттеснила пропалестинских протестующих от здания Капитолия США Политика, 02:33
США смягчили санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы Политика, 02:24
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Британский премьер-министр Сунак посетит Израиль вслед за Байденом Политика, 02:00
В Венгрии после критики Каллас Орбана и Путина напомнили о связях ее мужа Политика, 01:42