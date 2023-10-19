Ретейлеры предупредили о задержке поставок новой PlayStation в Россию

«Известия»: поставки новой PlayStation 5 Slim в Россию задержат до Нового года

Массовые поставки приставки PlayStation 5 Slim в Россию начнутся после новогодних каникул, хотя старт мировых продаж запланирован на ноябрь, сообщили «Известиям» участники рынка.

Продажи приставки в России, как и за рубежом, начнутся в ноябре. Однако первые партии консолей, которые завезут в страну, будут небольшими, поэтому их не хватит для всех желающих, предупредили ретейлеры.

Менеджер игрового направления в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Епишин рассказал «Известиям», что ретейлер начнет продавать консоли в январе. В пресс-службе Ozon сообщили газете, что новая модель PlayStation поступит в продажу не ранее февраля. В Wildberries заявили, что продавать новинку на маркетплейсе начнут «одновременно с остальными участниками рынка».

О планах поставить в Россию консоли уже в ноябре сообщил только ретейлер restore:. В компании не уточнили, насколько большую партию планируется ввезти в страну.

Sony представила новую модель PlayStation в середине октября. Она будет на 30% меньше и на 18-24% легче оригинальной версии. Модель получит SSD-накопитель на 1 Тб и съемный дисковод. Компания сообщала, что намерена распродать все запасы предыдущей модели и оставить PlayStation 5 Slim единственной доступной версией приставки.

PlayStation 5 Slim будет иметь две версии — основную и Digital Edition. Рекомендованная цена для первой — $500 (49 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 октября), для второй — $450 (44 тыс. руб.).

После начала российской спецоперации на Украине Sony прекратила поставки консолей PlayStation в Россию. Компания свернула продажу программного и аппаратного обеспечения и ограничила доступ к магазину приложений PlayStation Store для российских пользователей.