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Умер последний член экипажа подлодки U-96 из фильма Das Boot

Последний член экипажа немецкой подлодки U-96 Фридрих Граде умер в 107 лет
Модель подлодки U96
Модель подлодки U96 (Фото: Андрей Беленко / wikipedia.org)

Последний член экипажа немецкой подлодки времен Второй Мировой войны U-96 Фридрих Граде умер в возрасте 107 лет, сообщает газета Bild со ссылкой на близких умершего.

Граде умер в доме престарелых недалеко от города Борнхайм (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). По данным издания, это произошло 13 октября, ветеран умер во сне.

Во время Второй мировой войны Граде был главным инженером на субмарине U-96. Судно прославилось благодаря роману-бестселлеру «Лодка» Лотара Гюнтера Буххайма (1973) и экранизации этой книги — фильму «Подводная лодка» (Das Boot, 1981) Вольфганга Петерсена. Проект получил шесть номинаций на «Оскар». Автор романа, Буххайм, сам также служил на этой подлодке.

U-96 - подводная лодка типа VIIc. Она была спущена на воду в августе 1940 года и до декабря 1942 года совершила 11 походов. Подлодка потопила 27 судов во Второй Мировой войне и повредила еще четыре. В феврале 1945 года подлодку списали, еще через месяц она затонула в результате американской бомбардировки.

Граде родился в 1916 году в Рендсбурге в земле Шлезвиг-Гольштейн.  В 1935 году он поступил на службу в Кригсмарине (военно-морские силы нацистской Германии), где прослужил до конца Второй мировой войны. В 1958 году он вновь поступил на службу, уже в Военно-морские силы ФРГ. С тех пор Граде занимался разработкой новых моделей подлодок.

В последнее время на пенсии Граде увлекался техникой, помогал чинить электроприборы и водил машину, пишет Bild.

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Теги
Германия подводная лодка Вторая мировая война
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