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В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

Госдума подготовила предложения по компенсации советских вкладов
Работа сберегательной кассы, СССР, 1980-е годы
Работа сберегательной кассы, СССР, 1980-е годы (Фото: Таркпеа Эндель / ТАСС)

Рабочая группа Госдумы подготовила несколько предложений, касающихся компенсации советских вкладов граждан в Сбербанке. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил член комитета Владимир Сенин, передает ТАСС.

По мнению депутатов, возможно рассмотреть вариант либо бессрочной приостановки закона, обязывающего провести такие выплаты, либо признания его утратившим силу.

Депутаты предложили два варианта решения. Первый — перевести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства ПАО «Сбербанк». Второй — согласовать размеры приоритетных выплат вкладчикам с Министерством финансов и ПАО «Сбербанк».

Суть второго предложения заключается в том, чтобы начать выплаты гражданам 78 лет и старше. Это может обойтись бюджету в 7,3 млрд руб. Такая нагрузка на бюджет может быть рассчитана на три-четыре года, сообщил депутат.

«На самом деле количество граждан, которые находятся в этой массе, достаточно большое, но подавляющая часть — это наследники, а живых вкладчиков не так много, около 4 млн», — рассказал Сенин.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект, предлагающий отложить решение вопроса о восстановлении и обеспечении сохранности средств, которые граждане вложили в Сберегательный банк СССР до 20 июня 1991 года, а также в организации госстрахования до 1 января 1992 года.

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Власти предлагают отложить этот вопрос до 2027 года, поскольку в бюджете нет источников финансирования инициативы. Согласно пояснительной записке к законопроекту, вступление в силу закона о компенсации вкладов в 2024 году обошлось бы бюджету в 61,8 трлн руб., в 2025-м — в 64,2 трлн руб., в 2026-м — в 66,8 трлн руб.

Теги
Вклады Госдума СССР Владимир Сенин
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