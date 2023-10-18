Экс-глава Омской области перешел на работу в концерн «Уралвагонзавод»

Александр Бурков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков занял одну из руководящих должностей в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех»). Об этом сам Бурков сообщил изданию «Омск Онлайн».

«Да, я работаю на «Уралвагонзаводе». Все правильно. В головном концерне», — сказал он, не уточнив должность.

На заводе изданию подтвердили факт назначения, но уточнили, что Бурков не будет директором по персоналу. «Александр Бурков работает в качестве одного из руководителей в головной организации — в концерне УВЗ. Пост директора по персоналу на предприятии в Нижнем Тагиле занимает Руслан Рафаильевич Юсупов», — рассказали изданию на заводе.

Александр Бурков — член «Справедливой России — За правду». На выборах 2018 года он участвовал в качестве самовыдвиженца, но его поддерживали единороссы и эсеры. 30 марта 2023 года он подал в отставку. Регион после него возглавил экс-глава правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко.