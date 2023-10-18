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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в секторе Газа после ударов Израиля превысило 3,4 тыс.

Минздрав: число погибших в секторе Газа после ударов Израиля выросло до 3,4 тыс.
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 3478 человек, сообщил Минздрав Палестины в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Еще более 12 тыс. человек ранены. На Западном берегу реки Иордан число жертв достигло 62 человек, более 1300 ранены, добавили в Минздраве.

Днем 17 октября в ведомстве сообщали о 3 тыс. погибших. Вечером в тот же день по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. В результате погиб 471 человек, сообщало Министерство здравоохранения анклава.

ХАМАС, контролирующий территорию Газы, обвинил в произошедшем Израиль, власти которого заявили, что не наносили удары по больнице. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждал, что удар по госпиталю произошел в результате неудачного запуска ракеты движением «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».

Теги
сектор Газа Палестина Израиль ХАМАС
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