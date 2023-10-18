 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В Германии предложили связать получение гражданства с Израилем

В Германии предложили связать получение гражданства с признанием Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: IMAGO / Global Look Press
Фото: IMAGO / Global Look Press

Кандидаты на получение немецкого гражданства должны признать право Израиля на существование, заявил глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в парламенте Германии Торстен Фрай.

«В свете последних событий настало время претендентам на получение немецкого гражданства заявить о своей приверженности праву государства Израиль на существование», — заявил Фрай газете Bild (цитата по ZDF).

По его мнению, это обязательство следует закрепить в законе о гражданстве. Фрай считает такой шаг важным в борьбе с антисемитизмом. «Немецкий паспорт должен быть не в начале, а в успешном завершении процесса интеграции», — подчеркнул политик.

ХДС/ХСС занимает 197 из 736 мест в парламенте Германии (Бундестаге). Большинство мест (206) — у Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которую входит действующий канцлер Олаф Шольц.

После нападения отрядов палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль в Германии прошли многочисленные акции в поддержку Палестины. В частности, 15 октября на протест в центральном берлинском районе Митте собрались около тысячи человек, многие несли палестинские флаги и плакаты с критикой Израиля. Полиция задержала 155 демонстрантов и возбудила 68 административных и 80 уголовных дел.

Только за период с 14 по 16 октября немецкая полиция зарегистрировала несколько антисемитских инцидентов, передает Zeit. Например, в городе Мюнстер неизвестные сожгли израильский флаг, который висел перед зданием окружной администрации. В Берлине и Дортмунде на входных дверях некоторых домов нарисовали шестиконечные звезды. «Это вызывает самые худшие воспоминания, особенно в Германии, и это невыносимо», — заявило посольство Израиля.

Читайте на РБК Pro
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана

На фоне обострения на Ближнем Востоке немецкие власти усилили охрану еврейских объектов на территории Германии и «очень серьезно» относятся к растущей угрозе со стороны сторонников ХАМАС, подчеркнула глава МВД Германии Нэнси Фезер. По ее словам, власти будут использовать все законные возможности для депортации сторонников палестинского движения.

Теги
Германия Израиль гражданство ХАМАС
Материалы по теме
Делегация Шольца легла лицом на асфальт из-за воздушной тревоги в Израиле
Политика
Трамп пригрозил депортировать поддерживающих ХАМАС иммигрантов
Политика
Владельца телефона с нацистским маршем на звонке наказали арестом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 11:58
Как определить самого ценного человека для компании — The Economist Pro, 11:55
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:54
Как работают госзакупки малого объема у российских МСП Национальные проекты, 11:51
В Херсонской области заявили об уничтожении машин скорой при обстреле ВСУ Политика, 11:46
Рост капитализации крипторынка от одобрения биткоин-ETF оценили в $1 трлн Крипто, 11:32
Пропускаем ремонт, несем кота: 10 вариантов квартир с отделкой РБК и ПИК, 11:30
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Володин призвал отозвать проект о праве осужденных быть учителями Политика, 11:30
В Иордании объяснили отмену саммита с участием Байдена Политика, 11:22
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 11:18
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 11:11
Байден прилетел в Израиль Политика, 11:06
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 11:04
В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена за 23 млрд руб Спорт, 10:55