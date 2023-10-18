В Германии предложили связать получение гражданства с Израилем

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Кандидаты на получение немецкого гражданства должны признать право Израиля на существование, заявил глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в парламенте Германии Торстен Фрай.

«В свете последних событий настало время претендентам на получение немецкого гражданства заявить о своей приверженности праву государства Израиль на существование», — заявил Фрай газете Bild (цитата по ZDF).

По его мнению, это обязательство следует закрепить в законе о гражданстве. Фрай считает такой шаг важным в борьбе с антисемитизмом. «Немецкий паспорт должен быть не в начале, а в успешном завершении процесса интеграции», — подчеркнул политик.

ХДС/ХСС занимает 197 из 736 мест в парламенте Германии (Бундестаге). Большинство мест (206) — у Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которую входит действующий канцлер Олаф Шольц.

После нападения отрядов палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль в Германии прошли многочисленные акции в поддержку Палестины. В частности, 15 октября на протест в центральном берлинском районе Митте собрались около тысячи человек, многие несли палестинские флаги и плакаты с критикой Израиля. Полиция задержала 155 демонстрантов и возбудила 68 административных и 80 уголовных дел.

Только за период с 14 по 16 октября немецкая полиция зарегистрировала несколько антисемитских инцидентов, передает Zeit. Например, в городе Мюнстер неизвестные сожгли израильский флаг, который висел перед зданием окружной администрации. В Берлине и Дортмунде на входных дверях некоторых домов нарисовали шестиконечные звезды. «Это вызывает самые худшие воспоминания, особенно в Германии, и это невыносимо», — заявило посольство Израиля.

На фоне обострения на Ближнем Востоке немецкие власти усилили охрану еврейских объектов на территории Германии и «очень серьезно» относятся к растущей угрозе со стороны сторонников ХАМАС, подчеркнула глава МВД Германии Нэнси Фезер. По ее словам, власти будут использовать все законные возможности для депортации сторонников палестинского движения.