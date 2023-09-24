SpaceX вывела на орбиту 22 спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 22 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Запуск 22 спутников Starlink подтвержден», — говорится в сообщении.

Пуск прошел 23 сентября в 23:38 по времени Восточного побережья США (24 сентября 7:38 мск) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических мил на мысе Канаверал во Флориде.

4 сентября SpaceX запустила ракету этого же типа с партией из 21 мини-спутника Starlink на борту, они также были успешно выведены на околоземную орбиту. До этого о выводе спутников компания сообщала 1 сентября, тогда были запущены 22 спутника.

Первые спутники Starlink владелец SpaceX Илон Маск запустил в 2019 году. На данный момент действуют более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах планеты. Сейчас сервис Starlink работает в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.