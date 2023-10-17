В США коп застрелил мужчину, который ранее отсидел в тюрьме по ложному приговору

В США коп застрелил мужчину, который отсидел 16 лет по ложному приговору

Леонард Аллен Кьюр (Фото: floridainnocence.org)

Полицейский в штате Джорджия застрелил темнокожего мужчину, который ранее провел более 16 лет в тюрьме по ложному обвинению, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел, когда помощник шерифа остановил машину 53-летнего Леонарда Аллен Кьюра. Мужчина проявил агрессию во время общения с полицейским и начал нападать на него. Помощник шерифа применил электрошокер и дубинку, а после выстрелил в Кьюра из пистолета.

По информации агентства, мужчина с 2003 отбывал наказание по обвинению в вооруженном ограблении аптеки во Флориде. Кьюра приговорили к пожизненному заключению, поскольку ранее он был судим за грабеж и другие преступления.

В апреле 2020 года Кьюр был освобожден после того, как судьи пересмотрели и отменили его приговор.

Позднее мужчина получил $817 млн в качестве компенсации за тюремное заключение по ложному обвинению.

10 октября полицейские в Сан-Франциско застрелили мужчину, который на машине врезался в здание консульства Китая. Удар пришелся на зону обработки документов, поставив под «серьезную угрозу» жизни и безопасность персонала и посетителей, сообщили в китайском диппредставительстве и назвали инцидент «жестоким нападением».