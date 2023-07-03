Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 97,26 (+1,24) Инвестиции, 03 июл, 16:38 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 89,33 (+0,94) Инвестиции, 03 июл, 16:38
Финразведка назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием Финансы, 00:01
Французский союз предпринимателей оценил ущерб от беспорядков Бизнес, 03 июл, 23:57
Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках достигла 1 тыс. кв. м Общество, 03 июл, 23:31
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 03 июл, 23:29
Застреливший двух человек в аэропорту Кишинева умер от полученных ран Общество, 03 июл, 23:28
В Азербайджане у границы с Дагестаном произошло землетрясение Общество, 03 июл, 23:24
Киев отверг вероятность уступок Москве ради продления зерновой сделки Политика, 03 июл, 23:19
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Маск снова стал самым богатым человеком в мире Бизнес, 03 июл, 23:09
В Лондоне объяснили нежелание разрыва дипотношений с Россией Политика, 03 июл, 23:04
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 03 июл, 22:46
В Химках начался пожар в цеху комбината «Сходня» Общество, 03 июл, 22:24
Лаки-лузер из второй сотни рейтинга выбил 12-ю ракетку мира с Уимблдона Спорт, 03 июл, 22:13
Число погибших во время операции Израиля палестинцев достигло 10 Политика, 03 июл, 22:03
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 03 июл, 22:00
Бизнес ,  
0 

Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по итогам первого полугодия 2023 года
Илон Маск по итогам первого полугодия 2023-го вновь стал богатейшим человеком в мире, увеличив свой капитал до $234 млрд. Владелец LVMH Арно остался на втором месте с $200 млрд, тройку лидеров замыкает Безос ($154 млрд)
Tesla TSLA $278,5 +6,25% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Американский бизнесмен, основной владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск возглавил список богатейших людей мира по итогам первых шести месяцев 2023 года по версии Bloomberg, увеличив свое состояние к 30 июня на $96,6 млрд.

Агентство отметило, что рост капитала Маска продолжается: 3 июля акции Tesla выросли на 6,9%, принеся бизнесмену еще $13 млрд. Всего его состояние оценивается в $234 млрд.

Вслед за Маском по заработку идет владелец Meta Platforms (ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp; в прошлом году признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг — к июню его состояние увеличилось на $58,9 млрд, составляя теперь $104 млрд. Цукерберг занимает 9 место в рейтинге богатейших людей мира.

Французскому миллиардеру, владельцу LVMH (бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другие) Бернару Арно так и не удалось снова обогнать Маска, он занимает вторую строчку рейтинга, заработав за первое полугодие $38,2 млрд (общая стоимость его капитала — $200 млрд).

По итогам прошлого года Арно возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обогнав Маска, на фоне сложностей в технологической индустрии. Однако после первых пяти месяцев этого года он потерял первое место после падения акций LVMH. Тогда Маск вновь возглавил рейтинг.

Тройку богатейших людей мира замыкает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $154 млрд. Он за первые полгода 2023-го заработал $47,4 млрд.

Читайте на РБК Pro
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Иностранные компании передали бизнес менеджменту: что не так в этой схеме

В топ-10 рейтинга также вошли основатель Microsort Билл Гейтс ($134 млрд), основатель Oracle и владелец акций Tesla Ларри Элисон ($133 млрд), бывший CEO Microsoft Стив Балмер ($118 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($115 млрд), соучредитель Alphabet (владеет Google) Ларри Пейдж ($110 млрд) и сооснователь Google Сергей Брин ($104 млрд).

По данным Bloomberg, в общей сложности 500 богатейших людей мира за эти минувшие полгода заработали $852 млрд, в среднем каждый из вошедших в перечень в среднем зарабатывал по $14 млн в день. Агентство называет это полугодие лучшим для миллиардеров со второй половины 2020-го, когда экономика восстановилась после спада из-за пандемии коронавируса.

Топ-10 богатейших людей по версии Forbes не сильно отличается от рейтинга Bloomberg. Тройка самых богатых людей неизменна: Маск, Арно и Безос. По оценкам Forbes, состояние владельца Tesla составляет $249,4 млрд, французского бизнесмена — $229,7 млрд, основателя Amazon — $152,9 млрд.

В топ-10 издания, в отличие от Bloomberg, не вошел Сергей Брин: вместо него с состоянием в $102 млрд на 9 месте списка расположился мексиканский миллиардер Карлос Слим. По версии Bloomberg, Слим владеет $96 млрд, в рейтинге агентства он занимает 11-е место.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
миллиардеры Илон Маск Марк Цукерберг Джефф Безос Бернар Арно
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Материалы по теме
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $16,5 млрд
Финансы
Маск снова стал самым богатым человеком в мире
Бизнес
Богатейший человек в мире Арно потерял за день более $11 млрд
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter