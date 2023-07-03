Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по итогам первого полугодия 2023 года

Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск по итогам первого полугодия 2023-го вновь стал богатейшим человеком в мире, увеличив свой капитал до $234 млрд. Владелец LVMH Арно остался на втором месте с $200 млрд, тройку лидеров замыкает Безос ($154 млрд)

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Американский бизнесмен, основной владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск возглавил список богатейших людей мира по итогам первых шести месяцев 2023 года по версии Bloomberg, увеличив свое состояние к 30 июня на $96,6 млрд.

Агентство отметило, что рост капитала Маска продолжается: 3 июля акции Tesla выросли на 6,9%, принеся бизнесмену еще $13 млрд. Всего его состояние оценивается в $234 млрд.

Вслед за Маском по заработку идет владелец Meta Platforms (ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp; в прошлом году признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг — к июню его состояние увеличилось на $58,9 млрд, составляя теперь $104 млрд. Цукерберг занимает 9 место в рейтинге богатейших людей мира.

Французскому миллиардеру, владельцу LVMH (бренды Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другие) Бернару Арно так и не удалось снова обогнать Маска, он занимает вторую строчку рейтинга, заработав за первое полугодие $38,2 млрд (общая стоимость его капитала — $200 млрд).

По итогам прошлого года Арно возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обогнав Маска, на фоне сложностей в технологической индустрии. Однако после первых пяти месяцев этого года он потерял первое место после падения акций LVMH. Тогда Маск вновь возглавил рейтинг.

Тройку богатейших людей мира замыкает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $154 млрд. Он за первые полгода 2023-го заработал $47,4 млрд.

В топ-10 рейтинга также вошли основатель Microsort Билл Гейтс ($134 млрд), основатель Oracle и владелец акций Tesla Ларри Элисон ($133 млрд), бывший CEO Microsoft Стив Балмер ($118 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($115 млрд), соучредитель Alphabet (владеет Google) Ларри Пейдж ($110 млрд) и сооснователь Google Сергей Брин ($104 млрд).

По данным Bloomberg, в общей сложности 500 богатейших людей мира за эти минувшие полгода заработали $852 млрд, в среднем каждый из вошедших в перечень в среднем зарабатывал по $14 млн в день. Агентство называет это полугодие лучшим для миллиардеров со второй половины 2020-го, когда экономика восстановилась после спада из-за пандемии коронавируса.

Топ-10 богатейших людей по версии Forbes не сильно отличается от рейтинга Bloomberg. Тройка самых богатых людей неизменна: Маск, Арно и Безос. По оценкам Forbes, состояние владельца Tesla составляет $249,4 млрд, французского бизнесмена — $229,7 млрд, основателя Amazon — $152,9 млрд.

В топ-10 издания, в отличие от Bloomberg, не вошел Сергей Брин: вместо него с состоянием в $102 млрд на 9 месте списка расположился мексиканский миллиардер Карлос Слим. По версии Bloomberg, Слим владеет $96 млрд, в рейтинге агентства он занимает 11-е место.