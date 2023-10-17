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Циркач Василий Шанин погиб после падения из окна

Артист цирка Василий Шанин погиб после падения из окна
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Цирковой артист Василий Шанин погиб, выпав из окна в Москве 16 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк).

«Он погиб, выпав из окна», — рассказали агентству в пресс-службе.

Шанин уволился из Росгосцирка в феврале этого года, уточнили в компании. На арене он работал с лошадьми.

В Барнауле 31 августа артистка цирка сорвалась с трапеции и упала на арену во время акробатического номера.

Тогда в прокуратуре Алтайского края заявили о планах проверить выполнение требований безопасности и охраны труда в цирке.

Теги
выпал из окна Москва Росгосцирк
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