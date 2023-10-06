Заключенным в СИЗО разрешили читать электронные книги на планшетах

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Заключенным в российских следственных изоляторах разрешили читать электронные книги, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра юстиции Всеволода Вуколова. Их можно будет скачивать на планшеты, не подключенные к интернету.

Заключенные в СИЗО по запросу могут получить планшеты и закачать в них книги или материалы своих уголовных дел, сказал он на встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

«Мы в ПВР (правила внутреннего распорядка. — Прим. РБК) разрешили закачивать эти книги в электронные планшеты, не связанные с интернетом», — рассказал замминистра юстиции.

У отбывающих наказание осталась возможность покупать бумажные книги в магазинах учреждений ФСИН, добавил он.

В следственные изоляторы помещаются граждане, которым уже предъявили обвинения. Они могут быть арестованы судом и ждать приговора или ожидать отправки в место отбывания наказания.

Кроме того, теперь заключенные в исправительных учреждениях могут подать жалобу или записаться к врачу через электронные терминалы, уточнил Вуколов.

В июле 2022 года Минюст изменил условия содержания в СИЗО и колониях, после чего у заключенных появилась возможность покупать электронные книги.

Отбывающим наказание также разрешили иметь гражданскую одежду и витамины, получать частную медицинскую помощь, отправлять и получать электронные письма и др.