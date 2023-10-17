Верховный суд Индии отказался легализовать однополые браки

Здание Верховного суда Индии (Фото: John1107 / Shutterstock)

Верховный суд Индии отказался признавать однополые браки: против них проголосовали трое судей из пяти. Об этом сообщает издание The Hindustan Times.

В решении суда говорится, что законодательная политика Индии сознательно признает союз только между биологическим мужчиной и биологической женщиной.

Однако в Индии будет создана специальная комиссия, которая займется разработкой административных мер по решению проблем однополых пар, не прибегая к легализации браков. Ее возглавит секретарь кабинета министров страны.

Агентство Reuters отмечает, что слушания по этому делу проходили в апреле и мае, но председатель Верховного суда Дхананджая Йешвант Чандрачуд озвучил вердикт только сейчас.

В 2018 году Верховный суд Индии постановил, что гомосексуализм не считается уголовным преступлением. Уголовное преследование за однополые связи было введено в стране 1861 году, когда та была британской колонией. Тогда за «противоестественные телесные связи» назначалось десятилетнее тюремное заключение.

В 2009 году Высокий суд Дели отменил старый закон, но в 2013-м тот был восстановлен. В 2016 году суд вернулся к этому вопросу после подачи петиции, в которой требовали пересмотреть предыдущее решение как «судебную ошибку».