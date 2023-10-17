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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле вооружат еще 13 тыс. добровольцев

Al Arabiya: в Израиле начнут вооружать больше добровольцев для защиты городов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израильская полиция объявила, что начнет вооружать больше добровольческих подразделений для экстренного реагирования в случае нападения на города, сообщает Al Arabiya

Комиссар полиции Коби Шабтай и министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир «решили распространить подразделения экстренного реагирования, действующие под эгидой полиции, на все города», говорится в совместном заявлении.

Всего планируется создать 347 новых добровольческих подразделений, в которых будут состоять 13 200 человек. Им выдадут оружие и снаряжение.

Как уточняет телеканал, израильские приграничные общины в течение многих лет содержат такие подразделения, состоящие из ветеранов армии, которые получают оружие и проходят подготовку. Они действуют во время нападений или чрезвычайных ситуаций в координации с армией или полицией.

Спустя несколько дней после атаки ХАМАС на Израиль полиция закупила более 6 тыс. винтовок для 566 новых добровольческих подразделений.

Офис Бен Гвира также начал работу над смягчением требований к лицензиям на огнестрельное оружие для людей с базовой военной подготовкой. После 7 октября около 41 тыс. израильтян подали заявки на получение лицензии на оружие. До атаки ХАМАС такое заявление подавали 38 тыс. человек ежегодно.

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