 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные применили огнеметную систему «Тосочка» против ВСУ

Минобороны заявило о применении огнеметной системы «Тосочка» против сил ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-2 &laquo;Тосочка&raquo;
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-2 «Тосочка» (Фото: Минобороны России)

Подразделения радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» по группе украинских военных в одном из укрепленных районов в зоне военной операции, сообщили «РИА Новости» в российском Минобороны.

В ведомстве заявили, что российские военные провели «пуск термобарическим снарядом повышенной дальности» и поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в укрепленном районе.

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» базируется на шасси военного грузовика Урал-63704-0010 6х6, имеет 18 пусковых труб для 220-мм термобарических или зажигательных ракет. «Тосочка» впервые была представлена на Параде Победы в Москве летом 2020 года. Дальность действия системы — от шести до 18 км.

Впервые о применении системы ТОС-2 в зоне военной операции сообщил источник ТАСС в мае 2022 года. Как уточнил тогда собеседник агентства, «Тосочка» была применена на харьковском направлении».

Теги
Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
ТАСС узнал, что Су-34 впервые применил «Кинжал» на Украине
Политика
Российские военные впервые применили «Корнет» с дистанционным управлением
Политика
На Украине впервые применили российский дрон-камикадзе «Привет-82»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16 окт, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16 окт, 16:29
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 08:15
Трамп пригрозил депортировать поддерживающих ХАМАС иммигрантов Политика, 08:13
Дом для успешных: как студенту оказаться в кругу бизнесменов и визионеров РБК и Ahead, 08:01
Voice и «Правила жизни» обошли по популярности Cosmopolitan и Esquire Технологии и медиа, 08:01
Виллу Тинькова на Волге купила птицефабрика «Акашевская» Бизнес, 07:56
Adobe удивила Уолл-стрит возможностями своего ИИ. Покупать ли ее акции Pro, 07:48
Российские военные применили огнеметную систему «Тосочка» против ВСУ Политика, 07:47
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:42
Звезд итальянской Серии А подозревают в незаконных ставках. Подробности Спорт, 07:32
Израиль попросил США о срочной помощи на $10 млрд Политика, 07:09
Власти не расширили список причин для досрочного снятия денег с новых ИИС Финансы, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Штаб Байдена появился в соцсети Трампа со словами «будет смешно» Политика, 06:50
В США напишут закон о применении армии в случае войны Израиля с Ираном Политика, 06:15