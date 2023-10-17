Российские военные применили огнеметную систему «Тосочка» против ВСУ

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-2 «Тосочка» (Фото: Минобороны России)

Подразделения радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» по группе украинских военных в одном из укрепленных районов в зоне военной операции, сообщили «РИА Новости» в российском Минобороны.

В ведомстве заявили, что российские военные провели «пуск термобарическим снарядом повышенной дальности» и поразили скопление пехоты Вооруженных сил Украины в укрепленном районе.

Российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» базируется на шасси военного грузовика Урал-63704-0010 6х6, имеет 18 пусковых труб для 220-мм термобарических или зажигательных ракет. «Тосочка» впервые была представлена на Параде Победы в Москве летом 2020 года. Дальность действия системы — от шести до 18 км.

Впервые о применении системы ТОС-2 в зоне военной операции сообщил источник ТАСС в мае 2022 года. Как уточнил тогда собеседник агентства, «Тосочка» была применена на харьковском направлении».