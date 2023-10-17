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Небензя оценил итоги голосования по резолюции о войне Израиля и ХАМАС

Небензя: голосование по резолюции об Израиле и Газе показало, кто «за перемирие»

Итоги голосования по российской резолюции о войне между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС показали, кто выступает за перемирие, а кто преследует политические цели, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Оно [голосование. — РБК] наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — сказал Небензя (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Россия представила Совбезу ООН проект резолюции, в котором предлагала призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня» между Израилем и ХАМАС. В итоге документ не был принят Совбезом. «За» проголосовали пять стран, шестеро воздержались, а четверо высказались против — США, Великобритания, Франция и Япония. Для принятия документа необходима поддержка как минимум девяти из 15 стран и отсутствие вето от постоянных членов.

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