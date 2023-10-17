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В Приморье установили личности погибших в ДТП с автобусом из Китая

МВД установило личности погибших в ДТП с китайским автобусом в Приморье

Сотрудники МВД в Приморском крае установили личности погибших в ДТП с туристическим автобусом из Китая, сообщил «РИА Новости» представитель регионального управления МВД.

В аварии погибли две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения, уточнил позже руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский в телеграм-канале. Пострадали 46 человек, всех их доставили в больницы края, добавил он.

16 октября туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Приморском крае. В автобусе находились 48 пассажиров, двое из них погибли.

По данным МВД, авария произошла на 73 км автодороги «Раздольное — Хасан» в 7 км от поселка Барабаш. По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

Как сообщал портал «Новости Владивостока» со ссылкой на источник, рейс выполнял китайский перевозчик, все туристы — россияне.

Теги
Приморье Приморский край ДТП Автобус Китай
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