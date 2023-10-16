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Политика ,  
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В Москве арестовали замглавы отдела СК за незаконное предпринимательство

Суд в Москве отправил под домашний арест замглавы районного отдела СК Соснина
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя руководителя следственного отдела СК России по Троицкому и Новомосковскому административным округам Евгения Соснина, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Соснину избран домашний арест до 15 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее в Басманном суде сообщили ТАСС, что против Соснина возбудили два уголовных дела. Следователя подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК). Максимально наказание по первой статье — лишение свободы на срок до двух лет, по второй — до пяти.

Другие подробности дела не приводятся.

В начале октября 2023 года в Москве заочно арестовали бывшего заместителя главы следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Следственного комитета Дмитрия Губина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). По данным ТАСС, Губина подозревают в получении взятки в криптовалюте, эквивалентной 7,3 млрд руб., от хакерской группировки Infraud Organization.

Теги
Следственный комитет домашний арест Басманный суд новости уголовное дело
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