 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин назвал творчество Гладкова яркой страницей истории искусства

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Геннадия Гладкова
Геннадий Гладков
Геннадий Гладков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова, который умер в понедельник, 16 октября.

Текст телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.

«Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков — выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам», — отметил президент.

В телеграмме творчество Гладкова названо «яркой страницей истории отечественного искусства».

В течение своей творческой жизни Гладков создал десятки композиций и мелодий, которые были знакомы практически каждому жителю Советского Союза, а позже — России.

Всенародную популярность Гладкову принесло создание музыки для мультфильмов «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов». Он также написал музыку к мультфильмам «Самый, самый, самый, самый», «Малыш и Карлсон», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок».

Читайте на РБК Pro
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
ВНЖ не для всех: что изменилось для российских релокантов в Турции
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Страна одиночек: 9 фактов, которые надо знать желающим покорить Китай

Гладков написал много музыки для кино. Его песни и мелодии звучат в фильмах «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов» «Дульсинея Тобосская», «После дождичка в четверг» и многих других.

Путин назвал творчество Гладкова яркой страницей истории искусства
Video

Теги
Персоны
Владимир Путин Геннадий Гладков соболезнования
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Как звучала музыка Геннадия Гладкова в кино и мультфильмах. Видео
Общество
Умер композитор Геннадий Гладков
Общество
В Петербурге умер художник Гавриил Лубнин
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 102,52 (-0,03) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,29 (-0,02) Инвестиции, 16:29
Минюст объяснил идею лишать адвокатов статуса при переезде за границу Политика, 20:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:04
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 19:50
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 19:49
Евросоюз объявил о запуске воздушного моста в Газу Политика, 19:47
Победителя семи марафонов дисквалифицировали на 10 лет за допинг Спорт, 19:42
Глава службы безопасности Израиля взял ответственность за нападение ХАМАС Политика, 19:38
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минфин предложил повысить минимальную цену на водку Экономика, 19:26
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 19:26
Израиль сообщил об убийстве одного из руководителей разведки ХАМАС Политика, 19:20
Путин провел переговоры с четырьмя президентами стран Ближнего Востока Политика, 19:16
Три россиянки отобрались на второй по значимости итоговый турнир WTA Спорт, 19:11
«НСПК» — о технологических возможностях в сфере туризма РБК Отрасли, 19:08
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08