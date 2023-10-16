Путин назвал творчество Гладкова яркой страницей истории искусства

Геннадий Гладков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Геннадия Гладкова, который умер в понедельник, 16 октября.

Текст телеграммы президента опубликован на сайте Кремля.

«Ушел из жизни Геннадий Игоревич Гладков — выдающийся композитор, автор замечательной, всеми любимой музыки к популярным кинолентам, мультипликационным фильмам и театральным постановкам», — отметил президент.

В телеграмме творчество Гладкова названо «яркой страницей истории отечественного искусства».

В течение своей творческой жизни Гладков создал десятки композиций и мелодий, которые были знакомы практически каждому жителю Советского Союза, а позже — России.

Всенародную популярность Гладкову принесло создание музыки для мультфильмов «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов». Он также написал музыку к мультфильмам «Самый, самый, самый, самый», «Малыш и Карлсон», «Как львенок и черепаха пели песню», «Голубой щенок».

Гладков написал много музыки для кино. Его песни и мелодии звучат в фильмах «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов» «Дульсинея Тобосская», «После дождичка в четверг» и многих других.

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