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Путин открыл по видеосвязи движение мостам в Мариуполе и Ленобласти

Путин по видеосвязи открыл движение по мостам в Мариуполе и в Ленобласти

Путин открыл по видеосвязи движение мостам в Мариуполе и Ленобласти
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду открыть автомобильное движение по двум мостам: через реку Кальмиус в ДНР и реку Свирь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию сразу несколько дорожных объектов», — заявил президент.

«Так, закончен капитальный ремонт моста в Мариуполе, что позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города», — рассказал Путин. Он отметил, что этот проект ускорит движение по трассе «Новороссия» в сторону Крыма.

Строительство первого этапа мостового перехода через реку Свирь в Подпорожье Ленинградской области завершили раньше запланированного срока, говорится в сообщении. Его открытие упростит перемещение как между населенными пунктами региона, так и автосообщение с Карелией, откуда идет постоянный грузовой транзит в сторону Санкт-Петербурга.

Также специалисты завершили ремонт на участках автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

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В 2022 году Путин потребовал «привести в нормативное состояние» не менее 85% всей опорной сети дорог страны в течение пяти лет, а также прекратить использовать средства региональных дорожных фондов не по назначению.

Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км дорог. «Темп очень хороший», — подчеркнул президент.

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Владимир Путин

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