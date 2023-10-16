Оргкомитет премии о науке исключил участника за видео про релокацию в США

Денис Секиринский (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

YouTube-канал о робототехнике исключили из шорт-листа премии «За верность науке» после того, как на нем появилось видео о релокации в США, сообщил замминистра науки и образования Денис Секиринский на заседании оргкомитета премии. Его слова приводит «РИА Новости».

У замминистра науки возник вопрос к одному из участников номинации «Наука — миру». Секиринский предложил не включать YouTube-канал о робототехнике в список номинантов из-за того, что «там стал размещаться спорный контент относительно возможности получения американской визы, выезда в США для организации там стартапа». По его мнению, «наука — миру, но не такой ценой».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поддержал Секиринского и отметил, что «наука интернациональна, но у каждого ученого есть родина».

В номинацию «Наука — миру» попали научно-просветительские проекты, цель которых — популяризовать российскую науку и высшее образование за рубежом, в том числе на иностранных языках.

Как передает «РИА Новости», речь, вероятнее всего, идет о YouTube-канале «PRO Роботов», на котором 14 октября опубликовали видео с названием «Переезд в США для IT-профессионалов/Стартаперы и иммиграция/Визы для IT».

В итоге в бюллетене остались четыре номинанта вместо пяти: госкорпорация «Росатом» и Nakes Science с проектом Global Atomic Quiz 2022, научно-популярный YouTube-канал Thoisoi Максима Биловицкого, англоязычная версия научно-образовательного портала IQ.HSE (НИУ ВШЭ) и V Международный химический диктант.

На IX Всероссийскую премию «За верность науке» поступило 1213 заявок из 78 регионов России. Учредителями специальных призов выступили госкорпорации «Роскосмос», «Ростех» и «Росатом».

РБК направил запрос в компанию «PRO Роботов» и обратился за комментарием к автору YouTube-канала «PRO Роботов» Александру Байкину.