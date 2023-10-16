В МВД отказались считать массовую драку в Ивановской области «стрелкой»

МВД: в Ивановской области завели дело о хулиганстве после массовой драки у бара

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Массовая драка у бара в Приволжске Ивановской области не была «стрелкой», участники о ней не договаривались, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

О массовой драке в Приволжске ранее сообщал телеграм-канал Mash. По его данным, в ней участвовали 23 человека: с одной стороны, мигранты, с другой — местные жители. Телеграм-канал утверждал, что участники драки сами согласовали «стрелку».

Конфликт произошел около бара КВН вечером 15 октября, писал местный портал «Кстати.News». Он возник, когда посетители бара распивали спиртные напитки, уточнили в пресс-службе МВД. Что стало поводом для драки, ведомство не сообщило.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК). Максимально возможное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

МВД проводит проверку, личности всех участников драки установлены, уточнили в ведомстве. Некоторые из них были местными жителями, еще часть приехала из Костромской области.

Mash отмечал, что мигранты — это рабочие фабрики «Союз-обувь» в городе Волгореченск Костромской области. Расстояние между ним и Приволжском, где произошла драка, — порядка 7 км.