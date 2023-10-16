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Ракова оценила рост доли ранней диагностики онкоболезней груди в Москве

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

По итогам 2022 года в 79% случаев столичным онкологам удалось выявить у пациенток рак молочной железы на первых двух стадиях. Доля раннего выявления заболевания тем самым стабильно растет: за последние пять лет показатель увеличился на 5,8 п.п., а за десять лет— на 11,6 п.п. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, ранняя диагностика рака груди — залог успешного лечения в дальнейшем. «Благодаря внедрению в Москве нового стандарта онкопомощи, который в том числе предполагает использование передового диагностического оборудования и современных подходов в выявлении рака груди, мы видим стойкую тенденцию роста доли ранней диагностики этого заболевания», — подчеркнула Ракова.

Новый стандарт онкологической помощи в столице работает с 2019 года. В его основе лежат принципы ранней диагностики заболевания, эффективного лечения и сопровождения пациента на всех этапах оказания помощи. Еще один ключевой аспект системы — понятная логистика. А именно создание вертикали медорганизаций, куда входят стационарные и амбулаторные учреждения. В основе вертикали лежат якорные онкоцентры на базе ключевых столичных ГКБ. В состав каждого из них входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) и корпуса онкохирургии — весь комплекс медпомощи физически протекает в одном месте.

По словам Раковой, сейчас в столичных ЦАОП организован мультимодальный прием врача-онколога при диагностике онкологии груди. «Благодаря такому подходу весь объем необходимых диагностических мероприятий для установки диагноза осуществляется в самые короткие сроки», — добавила она.

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онкология Москва Анастасия Ракова
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