Путин заявил о «рудиментах колониального мышления» у элит США

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Представители колониальных держав всегда считали себя «людьми первого сорта», поэтому американские политические элиты сегодня говорят о своей исключительности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Журналист, бравший у Путина интервью, напомнил о словах президента, которые тот произнес в ходе XХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда президент заявил о попытках западных стран, в частности США, установить мировой порядок, основанный на «неких «правилах».

«Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление этого колониального мышления», — сказал тогда президент России.

Собеседник попросил Путина пояснить, почему он считает порядок, основанный на таких правилах, проявлением колониального мышления.

«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал <...> Это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», — ответил ему президент России.

Колониальные страны всегда считали себя первосортными и настаивали, что несут колониям просвещение и блага цивилизации, продолжил глава государства. Считалось, что другие народы относятся ко второму сорту, добавил он.

«Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть, когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди, все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», — отметил Путин.

Российский подход, по словам президента, совершенно другой. Москва полагает, что все люди равны и имеют одинаковые права. Однако права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства, подчеркнул он. На основе этих двух принципов, по мнению Путина, должен рождаться многополярный мир.