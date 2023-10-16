В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: mykola_lukashuk / Telegram

В городе Никополе Днепропетровской области Украины повреждения в результате ракетного удара получил объект инфраструктуры. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграм-канале.

«В городе поврежден <...> инфраструктурный объект», — написал он. Повреждения также, по его словам, получили автомобили, жилые дома и городская инфраструктура, было нарушено энергоснабжение.

В ночь на 16 октября «Зеркало Недели» и «Суспiльне» писали о взрывах в трех украинских регионах, в том числе в Днепропетровской области. Взрывы, по данным изданий, звучали в Днепре. В девяти регионах, включая Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области, звучала воздушная тревога.

Никополь находится на берегу Каховского водохранилища, почти в 100 км к юго-западу от Днепра.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.