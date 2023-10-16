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Военная операция на Украине ,  
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В трех областях Украины прогремели взрывы

В Днепре, Кропивницком и Миргороде после объявления тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в девяти областях Украины. Взрывы прогремели в Днепре, Кропивницком и Миргороде, сообщают местные СМИ
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Взрывы после объявления воздушной тревоги прогремели в Днепре (Днепропетровская область) Кропивницком (Кировоградская область) и Миргороде (Полтавская область), сообщают «Зеркало Недели» и «Суспильное».

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в девяти областях Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Власти о взрывах не сообщали, однако призвали жителей проследовать в укрытия.

Позднее «Зеркало Недели» также сообщило о взрывах в подконтрольной Украине части Запорожской области.

Запорожская область, также как Херсонская область, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдума осенью прошлого года.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине Воздушная тревога взрывы Днепр Кропивницкий
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