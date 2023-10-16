Совфед предложил закрепить в Гражданском кодеске «охрану голоса»

В Совете Федерации разрабатывают законопроект, который закрепит в законодательстве понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта, а также урегулирует вопрос охраны голоса наравне с изображением. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артема Шейкина.

«Необходимые изменения в Гражданский кодекс будут устанавливать понятие «синтез голоса», регулировать вопрос охраны голоса граждан, а также ответственность за несогласованную с человеком генерацию аудиодорожки его голосом», — пояснил Шейкин.

Законопроект предусматривает запрет обнародовать и использовать записи без согласия гражданина, а после его смерти — без согласия детей супруга или родителей. Кроме того, владелец голоса сможет требовать удаления записи из открытого доступа в случае распространения ее в интернете без спроса.

В настоящий момент в Гражданском кодексе есть статья об охране изображения граждан (ст. 152.1 ГК).

В конце января с предложением закрепить в законе понятие охраны голоса выступил Союз дикторов России. Соответствующее письмо организация написала главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. В письме члены союза выражают опасения, что заказчики с помощью технологий искусственного интеллекта могут скопировать голос диктора и использовать его сами или передавать третьим лицам.

Союз дикторов предлагает закрепить запрет на отчуждение прав

диктора при использовании технологии голосового синтеза, перейти на лицензионные договоры «с четко определенным сроком действия», а также закрепить условие, что запись синтезированного голоса может использоваться только в конкретном проекте.